Attacco in Iran, in corso il vertice a Palazzo Chigi

crisi in Medio Oriente

ROMA E’ in corso a Palazzo Chigi il vertice convocato d’urgenza dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per discutere e valutare la situazione di crisi in Medio Oriente dopo l’attacco di Usa e Israele all’Iran. Alla riunione, si apprende da fonti di Palazzo Chigi, sono presenti il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano; in collegamento il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari. Presenti anche i vertici dell’Intelligence.