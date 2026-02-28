Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:54
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

crisi in Medio Oriente

Attacco in Iran, in corso il vertice a Palazzo Chigi

Il vertice convocato d’urgenza dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni

Pubblicato il: 28/02/2026 – 19:40
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Attacco in Iran, in corso il vertice a Palazzo Chigi

ROMA E’ in corso a Palazzo Chigi il vertice convocato d’urgenza dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per discutere e valutare la situazione di crisi in Medio Oriente dopo l’attacco di Usa e Israele all’Iran. Alla riunione, si apprende da fonti di Palazzo Chigi, sono presenti il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano; in collegamento il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari. Presenti anche i vertici dell’Intelligence. 

Argomenti
Attacco in Iran
crisi in Medio Oriente
PALAZZO CHIGI
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x