Focus ‘ndrangheta nel Crotonese: sospesa un’attività di ristorazione, denunce e sanzioni

Controlli a tappeto

Operazione interforze a Mesoraca e Petilia Policastro, nell’ambito del piano nazionale e transnazionale Focus ’Ndrangheta. L’attività, disposta con ordinanza del questore di Crotone Renato Panvino, ha coinvolto Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Capitaneria di Porto e Ispettorato del Lavoro, con controlli su esercizi commerciali, persone e veicoli lungo le principali arterie stradali.

Carrozzeria e noleggio auto: titolare denunciato

Nel corso dei servizi, la Polizia Stradale ha controllato una carrozzeria con attività di noleggio e vendita di veicoli. Il titolare è stato denunciato per aver noleggiato numerose auto senza registrare le operazioni sul portale Cargos.

Sono inoltre scattate sanzioni amministrative per:

vendita di autovetture senza le prescritte autorizzazioni;

assenza del registro di carico e scarico dei veicoli;

mancata annotazione sulla piattaforma delle operazioni relative alla gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Ristorante sospeso: sequestrati 17,6 kg di alimenti

Controlli anche in un’attività di ristorazione, dove personale della Polizia Amministrativa, insieme all’Ufficio Immigrazione, all’Asp di Crotone e alla Polizia Locale, ha riscontrato diverse irregolarità, anche sotto il profilo igienico-sanitario.

Nel dettaglio:

sequestrati 17,6 chili di prodotti alimentari privi di etichettatura e indicazioni sulla tracciabilità;

privi di etichettatura e indicazioni sulla tracciabilità; accertate gravi violazioni ambientali;

rilevate carenze igienico-sanitarie, strutturali e amministrative.

Il personale dell’Asp ha disposto l’immediata sospensione dell’attività.

Ulteriori accertamenti hanno portato a sanzioni per:

mancato rispetto delle prescrizioni sulla sorvegliabilità interna dei locali (all’interno dell’esercizio era presente una porta occultata che consentiva l’accesso diretto a un’abitazione privata);

esercizio dell’attività senza autorizzazioni, nonostante un precedente provvedimento di cessazione.

Seguirà segnalazione al sindaco per gli adempimenti di competenza, anche in relazione a un’eventuale cessazione definitiva dell’attività. In un altro esercizio di somministrazione già oggetto di controllo sono state elevate sanzioni amministrative per 4.288 euro.

I numeri dei controlli

Nel corso dell’intero servizio sono stati attivati diversi posti di controllo:

210 persone identificate

116 veicoli controllati

5 sanzioni per violazioni al Codice della strada

per violazioni al Codice della strada 2 persone segnalate al prefetto per uso personale di stupefacenti (sequestrati 1,58 grammi di hashish e 0,44 grammi di cocaina)

per uso personale di stupefacenti (sequestrati 1,58 grammi di hashish e 0,44 grammi di cocaina) controlli domiciliari a soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale

Un’azione coordinata e capillare che rientra nella strategia di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità economica e infiltrazione criminale nel territorio crotonese.