Giovani Democratici, al via la fase congressuale in Calabria. Da Cosenza un contributo per aprire il confronto

il confronto

COSENZA Si è aperta ufficialmente in Calabria la fase congressuale dei Giovani Democratici. Questa mattina, a Cosenza, un gruppo di iscritti della Federazione provinciale si è riunito in vista del prossimo congresso regionale, dando avvio a un percorso di confronto caratterizzato da ampia partecipazione e forte spirito unitario. All’incontro hanno preso parte il segretario regionale Mario Valente, il segretario provinciale Michele Rizzuti e il dirigente GD Francesco De Luca, che hanno contribuito al dibattito politico destinato ad accompagnare e orientare la nuova fase congressuale. Al centro della discussione le prospettive future dell’organizzazione giovanile del Partito Democratico in Calabria e l’esigenza di rafforzarne il radicamento sui territori, valorizzando le nuove energie e le esperienze maturate negli anni all’interno delle realtà locali. Al termine della riunione, gli iscritti hanno condiviso la necessità di individuare un profilo politico in grado di rappresentare e unire l’intera comunità regionale, coinvolgendo tutte le federazioni provinciali e contribuendo alla costruzione di una proposta che metta la federazione cosentina al servizio di una nuova stagione politica per l’organizzazione giovanile calabrese. Il confronto avviato sarà ora esteso alle altre federazioni provinciali della regione. Un percorso che si propone di essere aperto, inclusivo e partecipato, nella convinzione che il congresso regionale debba costituire un momento autentico di democrazia interna e di valorizzazione del contributo di tutte le comunità militanti.

