Maxi controlli della Polizia nel Cosentino, 4 arresti e oltre 8 chili di droga sequestrati

Prevenzione e contrasto

COSENZA Prosegue l’attività di prevenzione e contrasto ai reati della Polizia di Stato su tutto il territorio provinciale di Cosenza. Nei giorni scorsi, i controlli mirati effettuati dalla Squadra Mobile, dalla Squadra Volante e dalla Divisione Anticrimine della Questura, insieme ai Commissariati di Corigliano-Rossano, Paola e Castrovillari, hanno portato complessivamente a quattro arresti. Le accuse contestate riguardano, a vario titolo, la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e atti persecutori. Dodici le persone denunciate per diversi reati: lesioni aggravate, truffe online, detenzione di droga, reati in materia di armi, furto, atti persecutori e violenza privata.

Sul fronte delle misure di prevenzione, sono state eseguite due ordinanze di custodia cautelare per atti persecutori. Inoltre, è stato emesso un avviso orale, un ammonimento e avanzata una proposta di avviso orale. Rilevanti i quantitativi di droga sequestrati: complessivamente 6 chilogrammi di hashish, 1,7 chilogrammi di marijuana, 845 grammi di cocaina e 15 grammi di eroina.

I posti di controllo, disposti in diverse aree strategiche della provincia anche con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale, hanno consentito l’identificazione di 2.992 persone e il controllo di 938 veicoli. Elevate 22 sanzioni per violazioni al Codice della Strada e verificata la posizione di soggetti sottoposti a misure di sorveglianza. (redazione@corrierecal.it)

