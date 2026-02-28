Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 8:55
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

L’attacco

Trump: «Al via una grande operazione in Iran»

Il presidente USA al popolo iraniano: «Prendete il controllo del vostro governo»

Pubblicato il: 28/02/2026 – 8:55
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Trump: «Al via una grande operazione in Iran»

«Abbiamo iniziato un grande operazione in Iran. L’obiettivo è difendere gli americani eliminando imminenti minacce del regime iraniano, un gruppo feroce di persone molto dure e terribili». Lo afferma Donald Trump in un video pubblicato su Truth. «L’Iran non potrà mai avere l’arma nucleare. Abbiamo provato a fare un accordo, ma hanno rifiutato ogni occasione di rinunciare alla sue ambizioni nucleari». «Le sue attività minacciose – ha detto ancora il presidente USA – mettono direttamente in pericolo gli Stati Uniti, le nostre truppe, le nostre basi all’estero e i nostri alleati in tutto il mondo». E ancora: «Ai membri della Guardia Rivoluzionaria Islamica, alle forze armate e a tutte le forze di polizia, stasera dico che dovete deporre le armi e godrete di completa immunità, oppure, in alternativa, andrà incontro a morte certa». Il messaggio al popolo iraniano: «Quando avremo finito, prendete il controllo del vostro governo: sarà vostro. Probabilmente questa sarà la vostra unica occasione per generazioni».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
armi nucleari iran
guerra medio oriente
iran
popolo iraniano
Top
TRUMP
USA
usa guerra iran
Categorie collegate
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x