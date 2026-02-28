Trump: «Al via una grande operazione in Iran»

L’attacco

«Abbiamo iniziato un grande operazione in Iran. L’obiettivo è difendere gli americani eliminando imminenti minacce del regime iraniano, un gruppo feroce di persone molto dure e terribili». Lo afferma Donald Trump in un video pubblicato su Truth. «L’Iran non potrà mai avere l’arma nucleare. Abbiamo provato a fare un accordo, ma hanno rifiutato ogni occasione di rinunciare alla sue ambizioni nucleari». «Le sue attività minacciose – ha detto ancora il presidente USA – mettono direttamente in pericolo gli Stati Uniti, le nostre truppe, le nostre basi all’estero e i nostri alleati in tutto il mondo». E ancora: «Ai membri della Guardia Rivoluzionaria Islamica, alle forze armate e a tutte le forze di polizia, stasera dico che dovete deporre le armi e godrete di completa immunità, oppure, in alternativa, andrà incontro a morte certa». Il messaggio al popolo iraniano: «Quando avremo finito, prendete il controllo del vostro governo: sarà vostro. Probabilmente questa sarà la vostra unica occasione per generazioni».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato