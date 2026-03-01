Auto sbanda e sbatte contro un muro a Catanzaro, feriti tre bambini

lo scontro

CATANZARO Intervento dei Vigili del Fuoco nel quartiere Siano di Catanzaro per un incidente stradale che ha convolto una sola auto, una Hyundai Kona, che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo andando a impattare contro il muro di delimitazione della carreggiata. A bordo del veicolo il conducente e tre bambini, che hanno riportato ferite lievi e contusioni; tutti sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem 118 e trasferiti presso una struttura ospedaliera per ulteriori controlli e accertamenti. L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e del mezzo incidentato. Sul posto la Polizia Stradale per gli adempimenti di competenza. Si sono registrati temporanei disagi alla viabilità.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato