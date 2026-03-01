Catanzaro-Frosinone, sfida d’alta quota. Voglia di rivincita per le Aquile – PROBABILI FORMAZIONI

oggi in campo

CATANZARO Il pomeriggio del “Ceravolo” promette emozioni forti. Alle 15 il Catanzaro ospita il Frosinone in una gara che vale molto più dei tre punti: in palio c’è per entrambe un pezzo di futuro nella corsa ai vertici della serie B.

I giallorossi arrivano all’appuntamento nel loro momento migliore della stagione. La squadra guidata da Alberto Aquilani è reduce da quattro vittorie consecutive, un filotto che ha rilanciato ambizioni e consapevolezza. Il quinto posto a quota 44 punti racconta di un gruppo ritrovato, solido e concreto: nelle ultime quattro uscite è stato incassato un solo gol, segnale di equilibrio e compattezza.

Di fronte ci sarà un avversario di spessore assoluto. Il Frosinone dell’ex tecnico del Cosenza Massimiliano Alvini occupa il terzo posto con 53 punti, a sole quattro lunghezze dalla vetta – attualmente presidiata da Monza e Venezia – e con un cammino che lo ha visto a lungo in testa alla classifica. I ciociari si presentano al “Ceravolo” forti di due vittorie e un pareggio nelle ultime tre partite e con il secondo miglior attacco del torneo (48 reti), un dato che testimonia qualità e profondità offensiva.

Identità ritrovata e voglia di rivincita

Il Catanzaro ha cambiato passo nelle ultime settimane, trovando un’identità chiara. Il capitano Pietro Iemmello è il faro offensivo e il leader tecnico ed emotivo di una squadra che ora sa quando accelerare e quando gestire. La solidità difensiva è il punto di partenza su cui costruire il gioco propositivo richiesto da Aquilani.

La gara di oggi ha anche il sapore della rivincita. All’andata, infatti, i giallorossi uscirono sconfitti 2-0 in una partita condizionata dall’espulsione di Frosinini, episodio che indirizzò l’incontro nonostante una prestazione coraggiosa. Oggi, davanti al proprio pubblico, l’obiettivo è ribaltare quel risultato e confermare la crescita mostrata nelle ultime settimane.

Le probabili scelte di Aquilani

Aquilani dovrebbe confermare il collaudato assetto con difesa a tre composta da Cassandro, Antonini e Brighenti. Sugli esterni spazio a Favasuli e D’Alessandro, mentre in mediana agiranno Petriccione e Pontisso, con Pompetti pronto a subentrare a gara in corso. In avanti, il tridente sarà guidato da Iemmello, affiancato da Liberali e Nuamah, favorito su Di Francesco.

Il Frosinone, dal canto suo, farà leva sulla propria potenza offensiva e sull’esperienza maturata nei piani alti della classifica. Sarà una sfida di ritmo, intensità e qualità tecnica, tra due squadre che hanno dimostrato di poter ambire a traguardi importanti. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, D’Alessandro; Liberali, Nuamah; Iemmello. All.: Aquilani.

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; A. Oyono, Calvani, Cittadini, Corrado; Calò, Cichella; Ghedjemis, Koutsoupias, Kvernadze; Raimondo. All.: Alvini.

