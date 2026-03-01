Cosenza, vittoria in rimonta contro il Sorrento e terzo posto a -1

il risultato

COSENZA Davanti agli spalti ancora una volta vuoti del “San Vito-Marulla”, il Cosenza firma una vittoria pesantissima in rimonta contro il Sorrento. Finisce 3-2 per i rossoblù, che conquistano il quarto risultato utile consecutivo – tre successi e un pareggio nelle ultime quattro uscite – e mettono al sicuro il quarto posto. Non solo: il contemporaneo pareggio della Salernitana contro il Catania riapre ufficialmente la corsa al terzo gradino del podio. Ora la distanza è di appena un punto.

La partita si accende fin dai primi minuti. Dopo un tentativo iniziale di D’Ursi fuori misura, è il Cosenza a guadagnare il primo corner del match, senza però trovare la porta. Il Sorrento risponde con maggiore incisività: Sabbatani sfiora il gol su invito di Capetti, poi al 24’ arriva l’episodio che cambia l’inerzia. Dopo un consulto al monitor, l’arbitro assegna un calcio di rigore ai campani. D’Ursi dal dischetto non sbaglia e porta avanti gli ospiti. Il Cosenza accusa il colpo ma prova a reagire: Palmieri impegna Del Sorbo con una conclusione angolata, mentre Dametto tenta addirittura la sorpresa da centrocampo. Nel finale di primo tempo, un contatto dubbio in area sorrentina porta a una lunga revisione al FVS. Questa volta è il Cosenza a beneficiare della decisione: rigore e trasformazione impeccabile di Michele Emmausso, che ristabilisce la parità prima dell’intervallo.

La seconda frazione si apre con il Sorrento di nuovo aggressivo. Dopo un corner senza esito, al 49’ i campani tornano avanti: azione confusa su lancio lungo, deviazione che sorprende Pompei e D’Ursi trova la zampata vincente per l’1-2. Il Cosenza protesta per la convalida, ma il gol viene confermato. I rossoblù non si disuniscono e, dopo una lunga interruzione per le proteste, trovano il pareggio al 59’: splendido filtrante di Florenzi per Beretta che con un tocco morbido supera Del Sorbo.

La gara diventa nervosa. A venti minuti dal termine arriva l’episodio chiave: Del Sorbo stende Beretta lanciato a rete. Dopo un’altra revisione interminabile, il direttore di gara conferma il penalty. Il tecnico Buscè viene espulso e la tensione cresce. Ancora Emmausso dal dischetto: stesso angolo, stesso esito. È il 3-2 che completa la rimonta. Il Sorrento ha l’occasione clamorosa per pareggiare all’87’, ma Portanova da pochi passi calcia incredibilmente alto. Nei lunghi minuti di recupero – ben otto – il Cosenza stringe i denti, inserisce forze fresche e difende il vantaggio fino al triplice fischio. (redazione@corrierecal.it)

Il tabellino

COSENZA (4-3-2-1) Pompei; Ciotti Moretti Dametto Caporale; Palmieri Langella Garritano (19′ Contiliano); Emmausso (91′ Baez) Florenzi (83′ Ferrara); Beretta. A disp.: Vannucchi, Contiero, Pintus, Achour, Ba, Mazzulla. All.: Buscè.

SORRENTO (3-4-2-1) Del Sorbo; Portanova Solcia (88′ Santini) Colombini; Paglino (65′ Fusco) Capezzi Cuccurullo Cangianiello; Ricci D’Ursi; Sabbatani. A disp.: Harrasser, D’Aniello, Crecco, Potenza, Esposito, Tonni, Bernabeo, Matera, Vilardi, Diop, Milan. All: Serpini.

ARBITRO: Bianchi di Prato.

MARCATORI: 24′ pt e 4′ st D’Ursi (S); 49′ pt e 33′ st Emmausso (C), 14′ st Beretta (C).

NOTE: Espulso al 72′ il tecnico del Cosenza Buscè. Angoli 7-5 per il Sorrento. Ammoniti: Ciotti (C) Langella (C) Sabbatani (S) Del Sorbo (S) Beretta (C). Rec.: 6’/8′.

