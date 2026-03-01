Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 9:24
tensione a palazzo de nobili

«Ormai è chiaro che il tentativo di spallata voleva riportare Catanzaro indietro nel tempo e far ritornare Abramo»

Il sindaco Fiorita torna sulla crisi (scongiurata) al Comune: non permetteremo mai che quello che abbiamo avviato in venga cancellato

Pubblicato il: 01/03/2026 – 8:32
CATANZARO «Non permetteremo mai che quello che è stato avviato in questi anni venga cancellato, non possiamo rinunciare alla speranza». Lo scrive il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita nei “Pensieri della domenica” sui social. «Più o meno 25 anni – ricorda Fiorita – fa acquistavo con molto ottimismo e un pizzico di avventatezza (costava tanto!) un imponente volume scritto da Ernst Bloch. Aveva come titolo “Il Principio Speranza” e si sarebbe rivelato troppo per me, al punto che non riuscii a leggerlo interamente. Ma mi affascinava l’idea – che scorreva lungo le mille pagine del volume – che fosse possibile e necessario opporsi con fermezza alla passiva accettazione di una realtà “già data” e immutabile, fondando piuttosto il proprio pensiero e il proprio agire sulle potenzialità dell’essere e sull’apertura al cambiamento. Appare ormai chiaro a tutti che la raccolta di firme dei congiurati per ottenere lo scioglimento del Comune mirasse in realtà a riportare Catanzaro indietro di qualche anno e fosse funzionale ad interrompere il percorso iniziato nel giugno del 2022 e a favorire il ritorno di Sergio Abramo. L’uscita dal declino è lenta, il cambiamento è un percorso faticoso e non privo di inciampi, ma non permetteremo mai che quello che è stato avviato in questi anni venga cancellato, non possiamo rinunciare alla speranza. Se loro vogliono riportarci indietro – conclude Fiorita – noi faremo un passo in avanti. Per Catanzaro». (c. a.)

