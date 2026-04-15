La Reggina torna in corsa: Enna sconfitto e vetta più vicina

recupero serie d

REGGIO CALABRIA La Reggina torna a credere nella promozione e lo fa con una vittoria sofferta ma pesantissima nel recupero di campionato contro l’Enna. Al termine di una gara combattuta e ricca di episodi, gli amaranto riescono a imporsi e a portarsi a soli tre punti dalla vetta, riaprendo completamente il discorso promozione quando mancano ormai tre giornate alla fine. La partita si accende già nelle prime fasi, con l’Enna più intraprendente. Gli ospiti partono meglio e costruiscono diverse occasioni pericolose: prima con un tiro di Distratto neutralizzato senza affanni da Lagonigro, poi con una manovra ben costruita che libera Tchaouna, fermato però dall’uscita puntuale del portiere amaranto. Ancora Enna poco dopo, con Bamba che semina avversari sulla destra ma trova ancora un attento Lagonigro a sbarrargli la strada. La Reggina fatica inizialmente a prendere ritmo, ma cresce col passare dei minuti. Alla mezz’ora costruisce una grande occasione con Edera e Ferraro, fermati solo dalla traversa e da un ottimo intervento di Mangano. È il preludio al vantaggio: al 41’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Di Grazia, Girasole trova il tap-in vincente che porta avanti gli amaranto. Nel finale di primo tempo la squadra di casa sfiora anche il raddoppio in contropiede, ma si va all’intervallo sull’1-0.

Il secondo tempo

La ripresa si apre subito con un episodio decisivo: l’Enna guadagna un calcio di rigore dopo un contropiede fulmineo, con Bamba atterrato in area. Dal dischetto Tchaouna è freddo e firma l’1-1. La risposta della Reggina, però, è immediata: pochi minuti dopo, ancora da calcio d’angolo, nasce una mischia in area che premia Laaribi, bravo a insaccare da pochi passi e riportare avanti i suoi. La gara resta intensa e nervosa. L’Enna prova a reagire, mentre la Reggina deve fare i conti anche con l’inferiorità numerica nel finale per l’espulsione di Mungo. Gli ospiti sprecano una grande chance con Bamba, che calcia male invece di servire i compagni liberi. Nel recupero l’assalto finale è disperato: anche il portiere Mangano sale in area e, proprio sull’ultimo pallone, sfiora il pareggio, con una mischia che per pochi centimetri non si trasforma in gol. Dopo sei minuti di recupero arriva il triplice fischio che fa esplodere il pubblico di casa. La Reggina conquista tre punti fondamentali, riduce il distacco dalla vetta a sole tre lunghezze e, quando mancano tre partite alla fine, può tornare a sognare concretamente la promozione in Serie C. (redazione@corrierecal.it)

Il tabellino

REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; Giuliodori (39′ Verduci), R. Girasole, Adejo, Distratto; Laaribi, Salandria; Edera (86′ Guida), Palumbo (57′ Porcino), Di Grazia (68′ Mungo); Ferraro (46′ Ragusa). A disposizione: Summa, Barillà, Chirico, Fofana. All.: Torrisi.

ENNA CALCIO (4-3-3): Mangano; Di Modugno (80′ Pozzi), Spina, Occhiuto, Gabrieli; Tchaouna Fy (60′ Rossitto), Dadic, Nastasi (60′ Tombesi); Bamba (86′ Diaz), Tchaouna Fk, Distratto. A disposizione: Loliva, Andelkovic, Cespedes, Manganaro, Bellingardo. All.: Cimino.

ARBITRO: Michele Piccolo di Pordenone.

MARCATORI: 41′ R. Girasole, 48′ Franck Tchaouna (rig.), 53′ Laaribi

NOTE: ammonito il tecnico Torrisi, 75′ espulso Mungo per gioco pericoloso, ammonito Barillà dalla panchina Ammoniti: Edera, Lagonigro, Laaribi, Rossitto..Recupero: 3’pt, 6’st. Spettatori: 3.611 di cui 23 ospiti.

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