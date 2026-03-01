Provinciali Crotone, Noi Moderati lancia la candidatura di Umberto Lorecchio

la sfida politica

«In questi giorni sono in corso importanti tavoli di confronto nel centrodestra per definire il profilo del candidato alla Presidenza della Provincia di Crotone. Noi Moderati rivendica con convinzione questa candidatura, non solo per la significativa e radicata presenza del partito sul territorio, ma anche per il profilo autorevole di Umberto Lorecchio, dirigente del partito, consigliere provinciale in carica e già Sindaco di Pallagorio per tre legislature». Lo afferma Noi Moderati, in una nota a firma congiunta del coordinatore provinciale crotonese Oreste Gualtieri, del coordinatore regionale Pino Galati e del vicecoordinatore Sergio Torromino. «Riteniamo – scrivono – che Umberto, forte di una comprovata esperienza amministrativa e da sempre coerentemente collocato nell’alveo del centrodestra, rappresenti un valore aggiunto di grande rilievo per la coalizione. Siamo certi che possieda le qualità politiche e umane necessarie per contribuire a un equilibrio solido e responsabile, garantendo rappresentatività, competenza e una visione chiara per il futuro del territorio».

