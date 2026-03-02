Skip to main content

l mondo in fiamme

Medio Oriente, la guerra si allarga a macchia d’olio

L’Iran coinvolge i Paesi del Golfo, Israele apre il fronte con il Libano

Pubblicato il: 02/03/2026 – 15:27
ROMA Si allarga ancora in Medio Oriente il conflitto scatenato dall’attacco di Israele e Stati Uniti all’Iran sabato. Dopo che Teheran ha trascinato nella guerra anche i paesi del Golfo, ora è Israele ad aprire un fronte con il Libano, dove di contano già 31 i morti e 149 i feriti. Mentre non si spengono gli altri focolai, con gli alleati che durante la notte hanno martellato la capitale iraniana e le forze di Teheran che hanno preso di mira ancora li siti militari Usa in Bahrein e Iraq. Come rende noto la Mezzaluna rossa, dall’inizio degli attacchi israelo-americani contro l’Iran sono morte 555 persone. (AGI)

