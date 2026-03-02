“Nel segno di Gemelli” a Catanzaro, secondo appuntamento con “Candida”

in cartellone

CATANZARO Prosegue al Cinema Teatro Comunale di Catanzaro, nel centro del centro storico del Capoluogo, la rassegna “Nel segno di Gemelli”, dedicata alla riscoperta e alla valorizzazione del teatro del grande e indimenticato maestro Nino Gemelli. Dopo il successo del primo spettacolo – ’A vucca è na ricchizza -, mercoledì 4 marzo alle ore 20:45 il sipario si alzerà su “Candida”, una delle commedie più amate dell’attore e regista catanzarese, portata in scena dal Teatro Incanto, la straordinaria compagnia guidata da Francesco Passafaro Sul palco saliranno attori che da oltre vent’anni custodiscono e raccontano il teatro di Gemelli, mantenendo viva una tradizione che appartiene profondamente alla città. Un lavoro di memoria e passione che non è semplice riproposizione, ma restituzione autentica di un patrimonio culturale che continua a parlare al presente. “Candida” racconta la storia di una donna libera e determinata, che sceglie di lasciare tutto per inseguire un sogno. Una decisione coraggiosa, non sempre compresa, che diventa il cuore pulsante della commedia. Attorno a lei si muovono dinamiche familiari, giudizi, paure e desideri che appartengono a tutti noi. È in questi intrecci, tra ironia e riflessione, che il teatro di Gemelli trova la sua forza: raccontare la comunità a se stessa, con affetto ma senza sconti. Il tutto nella lingua che più di ogni altra riesce a far vibrare emozioni e sorrisi che fanno di persone che vivono e respirano lo stesso luogo una comunità nel nome delle origini e della comune identità: il dialetto. Non folklore, ma strumento narrativo potente, capace di restituire autenticità ai personaggi e di creare un’immediata complicità con il pubblico. Come ormai è tradizione della stagione, al termine dello spettacolo ci sarà il momento speciale del quiz sul dialetto e sulla storia di Catanzaro, pensato sia per chi quella lingua la parla da sempre sia per chi desidera riscoprirla e impararla divertendosi. Un modo per trasformare il teatro in esperienza condivisa, in occasione di incontro e identità. Sarà una serata di teatro vero, di comunità e di appartenenza, nel cuore del centro storico. I biglietti sono disponibili al botteghino del teatro e online sul sito www.ilcomunalecz.it. Un nuovo appuntamento con il teatro catanzarese che continua a rinnovare, “nel segno di Gemelli”, un legame profondo tra palco e città.

