Papa Leone incontra l’Istituto Teologico della Calabria: «Grazie per svegliarmi»

l’udienza

CITT À DEL VATICANO «Buongiorno! Grazie per svegliarmi». Così Papa Leone XIV a inizio udienza con le comunità della Facoltà Teologica Pugliese e dell’Istituto Teologico di Calabria. Il Pontefice ha risposto così, con una battuta, all’enorme accoglienza ricevuta, ai calorosi applausi appena entrato nella sala.

La formazione teologica «non è un destino per pochi specialisti – ha aggiunto il Pontefice – ma una chiamata rivolta a tutti, perché ciascuno possa approfondire il mistero della fede e ricevere gli strumenti utili a portare avanti con passione il “perseverante impegno di mediazione culturale e sociale del Vangelo”». «Numerose problematiche sociali – ha detto ancora il Papa – la crisi del lavoro, il fenomeno dell’emigrazione e tutte quelle forme di oppressione, di schiavitù e di ingiustizia» «invocano una coscienza nuova e un impegno audace da parte di tutti».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato