03/03/2026
calcio

La Nazionale femminile sconfitta 1-0 al “Granillo”. Prossimo impegno sabato a Vicenza, contro la Danimarca

Pubblicato il: 03/03/2026 – 20:31
Azzurre ko a Reggio contro la Svezia, la qualificazione ai Mondiali inizia in salita

REGGIO CALABRIA La Svezia batte 1-0 l’Italia a Reggio Calabria nella prima partita della qualificazioni al mondiale femminile del 2027. La nazionale allenata da Andrea Soncin subisce gol al 22′ pt con una conclusione da fuori di Olme che inganna Giuliani. Nel secondo tempo le azzurre attaccano e trovano anche il palo con Bonansea, ma non riescono a pareggiare. Prossimo impegno sabato prossimo a Vicenza, contro la Danimarca.

Il commento di Soncin

“Per quello che ha detto il campo c’è molto rammarico, abbiam giocato noi. Nel primo tempo abbiamo subito una ripartenza letale, nel secondo abbiamo avuto tante occasioni per almeno pareggiare. Iniziare con un risultato diverso avrebbe dato più serenità a tutte, ma da parte mia c’è fiducia nella forza che abbiamo per poterci giocare le nostre carte”. Così, al microfono della Rai, il ct della nazionale femminile dell’Italia, Andrea Soncin, dopo la sconfitta rimediata contro la Svezia a Reggio Calabria. “Mai come oggi siamo state vicine a vincere contro una squadra così forte come la Svezia – ha poi detto l’attaccante Cristiana Girelli -. Ci è mancato un po’ di cinismo. Negli occhi di tutte c’è rammarico ma anche un po’ di rabbia, e sono certa che ognuna di noi se ne ricorderà per provare a fare bene a Vicenza”. (Ansa)

