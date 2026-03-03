Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:22
impegno sul campo

Il service che mette al centro le persone

Il Lions Catanzaro Host alla Mensa della Fraternità presso la Parrocchia di San Pio X

Pubblicato il: 03/03/2026 – 16:22
CATANZARO Una domenica diversa, fatta di tavoli apparecchiati con cura, strette di mano sincere e sorrisi che valgono più di tante parole. Il Lions Club Catanzaro Host, guidato dal presidente Vincenzo Gallo, ha scelto di dare concretezza alla missione di solidarietà e altruismo richiamata dal motto lionistico “We Serve”, offrendo il pranzo alla Mensa della Fraternità presso la Parrocchia di San Pio X, a Catanzaro. Non si tratta soltanto di iniziative benefiche episodiche, ma di azioni strutturate che traducono valori – solidarietà, responsabilità, cittadinanza attiva – in interventi tangibili sul territorio. Accanto a Mons. Franco Isabello e ai volontari che garantiscono un pasto caldo e una presenza discreta a chi vive situazioni di fragilità, i soci del Club – insieme al presidente Vincenzo Gallo – hanno condiviso il pranzo e, soprattutto, il tempo. Un tempo fatto di ascolto, dialogo e relazioni che si costruiscono senza barriere. Tra i tavoli, storie difficili, percorsi segnati da prove dure, ma anche una dignità silenziosa e una capacità sorprendente di accoglienza. Perché spesso chi riceve è il primo a donare: uno sguardo, una battuta, un grazie che scalda il cuore. «Il nostro impegno – ha sottolineato il presidente Vincenzo Gallo – non si misura solo nei grandi progetti, ma anche nella capacità di esserci. Oggi abbiamo voluto condividere un pranzo, ma soprattutto un pezzo di strada. Il Lions è questo: servizio concreto, presenza, vicinanza alle persone. È nello scambio umano che troviamo il senso più profondo del nostro agire». «Momenti come questo – ha aggiunto Gallo – ci ricordano che il servizio non è un atto unidirezionale. Torniamo a casa arricchiti, consapevoli che la fraternità non è una parola astratta ma un’esperienza concreta, che si costruisce con piccoli gesti».

Gallo
lions club catanzaro host
Mensa della Fraternità
società
Catanzaro
Società
