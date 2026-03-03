Skip to main content

IL CONFLITTO IN MEDIO ORIENTE

«La task force della Farnesina ha lavorato con precisione e rapidità. Grazie Italia»

Sui social Paola Santelli offre la sua testimonianza dopo il rientro dall’Oman

COSENZA «Io e mio marito siamo appena rientrati da Muscat (Oman) e sento il dovere di ringraziare pubblicamente le Istituzioni italiane». Lo scrive sui social Paola Santelli, illustrando la sua testimonianza dopo il rientro dall’Oman. «In un attimo – prosegue Paola Santelli – siamo passati dalla spensieratezza all’angoscia. Sono momenti in cui ti senti lontano da tutto, fragile, vulnerabile. Ed è proprio lì che capisci quanto è importante avere uno Stato che non ti lascia solo. L’Ambasciata a Muscat è stata straordinaria: risposte immediate, supporto concreto, aggiornamenti via SMS sui voli per il rientro. Sempre presenti, a qualsiasi ora. La task force della Farnesina ha lavorato con precisione e rapidità, informandoci passo dopo passo sull’evolversi della situazione e sugli accorgimenti da adottare. E l’istituzione di un apposito Desk Italia all’aeroporto di Muscat è stata la dimostrazione concreta di uno Stato organizzato e vicino ai propri cittadini. A migliaia di chilometri da casa, ogni aiuto conta. Noi abbiamo trovato uno Stato presente, efficiente, rassicurante. Grazie Italia».  

