Regione, promulgato (definitivamente) il “nuovo” Statuto su Giunta “allargata” e sottosegretari

dalla cittadella

CATANZARO È stata promulgata di nuovo, e questa volta definitivamente, dal presidente Roberto Occhiuto la modifica dello Statuto della Regione Calabria che prevede l’aumento fino a 9 del numero di assessori regionali e la reintroduzione della figura dei sottosegretari (si tratta della legge numero 2 del 2026, approvata in seconda lettura dal Consiglio regionale lo scorso 27 gennaio). Il testo infatti è stato ripubblicato questa sera sul Burc, il Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. “Sanato” dunque il “vulnus” determinato con la revoca della prima promulgazione, avvenuta lo scorso 23 febbraio, revoca disposta perché a causa di un “mero disguido” si era proceduto alla promulgazione quando ancora non era decorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nel Bur avvenuta in data 30 gennaio 2026, senza che il governo avesse promosso questione di legittimità costituzionale. L’odierna definitiva promulgazione della modifica statutaria ha anche un risvolto politico, perché dà al governatore Occhiuto la “copertura” giuridica necessaria per procedere all’ingresso di due nuovi assessori regionali, uno in quota Lega e uno in quota Noi Moderati, dallo stesso Occhiuto preannunciato nei mesi scorsi. (a. c.)

