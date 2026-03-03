Rosa: «Aggiudicata la gara per la ristrutturazione del reparto di ortopedia dell’ospedale di Castrovillari»

l’annuncio

CASTROVILLARI «Un risultato storico per la sanità del Pollino e per l’intero territorio calabrese. È stata ufficialmente aggiudicata la gara per i lavori di adeguamento funzionale e ristrutturazione del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale “Ferrari” di Castrovillari». Lo riferisce in una nota il consigliere regionale Riccardo Rosa. «Si tratta – dice Rosa – di un intervento atteso da anni, fondamentale per restituire all’ospedale spoke di Castrovillari la piena dignità e funzionalità che gli compete nella rete ospedaliera calabrese. L’ospedale di Castrovillari rappresenta un indispensabile punto di riferimento sanitario per un’ampia area che comprende il Parco del Pollino e la Valle dell’Esaro, servendo decine di migliaia di cittadini che altrimenti sarebbero costretti a lunghi trasferimenti. L’ortopedia non è un reparto qualunque: è un pilastro irrinunciabile per un ospedale spoke. L’Ortopedia e Traumatologia garantirà risposte immediate di emergenza-urgenza ed interventi programmati, la sua piena operatività significa meno trasferimenti in ambulanza, meno sofferenza per i pazienti e le famiglie, minori costi per il sistema sanitario regionale e maggiore sicurezza per la nostra comunità. Dopo periodi difficili in cui il reparto ha rischiato la chiusura, oggi si apre una nuova pagina: locali moderni, standard elevati di comfort e sicurezza, tecnologie aggiornate per un’assistenza di eccellenza. Particolarmente significativa è la ricaduta anche sulla Emergenza-Urgenza 118: grazie a questi lavori, il servizio avrà a disposizione locali completamente ammodernati e si sposterà ad altri spazi più confacenti. Una soluzione che potenzia, quindi, contemporaneamente due servizi strategici per il territorio: l’emergenza pre-ospedaliera e la traumatologia specialistica. Questo risultato – prosegue Rosa – è frutto di un lavoro serio, costante e concreto portato avanti dalla Direzione Generale dell’ASP di Cosenza e dal Settore Tecnico dell’Azienda, che hanno saputo superare ostacoli burocratici e progettuali per arrivare all’aggiudicazione in tempi rapidi. Un ringraziamento sentito e doveroso va quindi al Direttore Generale, al Dirigente del Settore Tecnico e a tutto l’Ufficio Tecnico dell’ASP Cosenza: senza la loro determinazione e competenza questo traguardo non sarebbe stato possibile. Un ringraziamento speciale e personale rivolgo al Primario Dott. Giuseppe Arturo Celestino, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Spoke di Castrovillari. Professionista di altissimo livello, chirurgo ortopedico di riconosciuta esperienza che ha saputo mantenere alto il livello assistenziale ed ambulatoriale nei momenti più difficili. Il reparto che dirige potrà finalmente operare in ambienti adeguati alla qualità del lavoro che lui e la sua équipe svolgono ogni giorno. Questo è un risultato storico per l’ospedale di Castrovillari. Non è solo una ristrutturazione edilizia: è il segnale concreto che la sanità del nostro territorio non è più lasciata indietro, che gli spoke calabresi hanno diritto alla stessa dignità e alle stesse opportunità degli altri presidi regionali. Come Consigliere regionale continuerò a essere sempre in prima linea al fianco dei cittadini, del personale sanitario e delle istituzioni locali per vigilare sull’esecuzione dei lavori, per pretendere tempi certi di consegna e per continuare a battersi affinché Castrovillari diventi un polo di eccellenza sanitaria nel cuore della Calabria settentrionale».







