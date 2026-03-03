Skip to main content

i controlli

Stretta antidroga tra Gizzeria e Catanzaro: un arresto e oltre 38 chili recuperati in riva al mare

Controlli intensificati della Polizia con il supporto delle unità cinofile: recuperato un pacco di hashish sulla spiaggia e una pistola a salve

03/03/2026 – 8:19
CATANZARO La Polizia di Stato ha ulteriormente intensificato i controlli nell’ambito dell’attività di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, con servizi mirati sia lungo il litorale sia nelle aree ritenute più sensibili. Le operazioni, finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati in materia di droga, sono state condotte, con il supporto delle unità cinofile di Vibo Valentia e Napoli, dal personale della Squadra Mobile, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Commissariato Sezionale di Catanzaro Lido e hanno consentito di conseguire significativi risultati sul territorio.
In località Gizzeria sono stati rinvenuti oltre 38 kg. di sostanza stupefacente di tipo hashish, contenuti in un pacco recuperato sulla riva del mare al cui interno gli operatori di Polizia hanno rinvenuto 360 panetti di droga.


A Catanzaro, invece, a seguito di meticolose ed accurate perquisizioni, sono stati sequestrati oltre 97 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish ed un bilancino di precisione; è stata effettuata una segnalazione amministrativa alla Prefettura per possesso di sostanza stupefacente e, infine, è stato arrestato un uomo poiché, presso la sua abitazione, sono stati trovati circa 43 gr. di marijuana e 67 gr. di hashih, nonché bilancini di precisione e materiale da frazionamento della sostanza. Inoltre, nel medesimo luogo è stata rinvenuta una pistola “a salve” e 46 cartucce compatibili con tale arma.

