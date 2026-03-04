Catanzaro, esame Carrarese dell’ex Calabro nel turno infrasettimanale – PROBABILI FORMAZIONI

stasera in campo

CATANZARO Trasferta delicata per il Catanzaro 1929, atteso questa sera alle 19 sul campo della Carrarese dell’ex mister Calabro. Dopo il pareggio contro il Frosinone Calcio, resta un pizzico di rammarico per non aver concretizzato quanto prodotto, ma la squadra ha mostrato ancora una volta solidità e personalità. Alla vigilia, Alberto Aquilani ha sottolineato proprio questo aspetto: la prestazione contro il Frosinone ha confermato la crescita del gruppo, pur lasciando la sensazione di un’occasione non pienamente sfruttata. Il tecnico ha insistito sulla necessità di trasformare quell’esperienza in un passo avanti, soprattutto dal punto di vista mentale. A Carrara serviranno concentrazione e continuità, perché l’intensità ravvicinata degli impegni impone lucidità oltre che brillantezza fisica.

Sul fronte formazione, Di Francesco sarà nuovamente assente per problemi muscolari. Buone notizie invece per Antonini, che ha smaltito l’acciacco accusato domenica ed è tornato a disposizione. Iemmello resta diffidato, dettaglio da non sottovalutare nella gestione della gara.

Aquilani dovrebbe ripartire dall’undici visto nell’ultimo turno, ma un leggero turnover non è da escludere, considerando il calendario fitto. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Ruggeri, Illanes, Imperiale; Zanon, Zuelli, Melegoni, Hasa, Belloni; Finotto, Abiuso. All.: Calabro.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pompetti, D’Alessandro; Liberali, Nuamah; Iemmello. All.: Aquilani.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato