Ultimo aggiornamento alle 22:01
il conflitto

Gli Usa ai cittadini americani: «Lasciate l’Iraq»

Affondata una nave iraniana: 80 morti

Pubblicato il: 04/03/2026 – 22:01
La guerra nel Golfo continua pericolosamente ad allargarsi. Dopo il missile sparato dall’Iran verso lo spazio aereo turco che è stato intercettato dalle difese Nato nel Mediterraneo orientale, una fregata iraniana è stata affondata da un sottomarino Usa al largo dello Sri Lanka, nell’Oceano Indiano: oltre 80 i morti. Crolla del 90% il traffico di petroliere nello stretto di Hormuz, con i pasdaran che ne rivendicano il pieno controllo. Esplosioni a Erbil, blackout totale in Iraq. Gli Usa: «Via subito dal Paese».
Scontri fra Israele e Hezbollah in Libano. L’Iran sotto i bombardamenti, rinviati i funerali di Khamenei. Per Teheran, i raid hanno provocato più di 1.000 morti da sabato. Giallo sulla nuova Guida suprema: gli ayatollah non confermano la nomina di Mojtaba, figlio del defunto leader.

Casa Bianca: «Le capacità dell’Iran sono state completamente annientate»

Le capacità dell’Iran sono state «completamente annientate». Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, nel primo briefing dall’inizio della guerra.

Tajani: «Spero entro domani supereremo le 10.000 persone fuori da aree più a rischio»

«Stiamo lavorando per incrementare la partenza degli italiani da tutta l’area. Io spero che entro la giornata di domani si possa superare le 10.000 persone che hanno lasciato i paesi più a rischio». Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa alla Farnesina, parlando della crisi in Iran e nel Golfo. «Abbiamo incrementato il numero dei voli», ha aggiunto, spiegando che è data priorità «alle persone con problemi di salute» e in particolare a chi si trova negli Emirati e in Qatar, Kuwait, Bahrein e Oman. (Ansa)

