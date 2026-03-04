Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 13:51
il conflitto

La Nato ferma un missile iraniano diretto verso la Turchia

Ankara: «Risponderemo a qualsiasi azione ostile»

Pubblicato il: 04/03/2026 – 13:51
ROMA Un missile balistico lanciato dall’Iran e diretto verso lo spazio aereo turco dopo aver attraversato Siria e Iraq è stato distrutto dalle difese aeree della Nato nel Mediterraneo orientale. Lo ha annunciato il ministero della Difesa turco. Ankara ha dichiarato in una nota che non ci sono state vittime o feriti nell’incidente, aggiungendo che la Turchia si riserva il diritto di rispondere a qualsiasi azione ostile nei suoi confronti, avvertendo al contempo le parti di astenersi da qualsiasi misura che possa aggravare il conflitto. Il portavoce della Nato ha condannato l’attacco dell’Iran alla Turchia, affermando di essere fermamente al fianco di tutti i suoi alleati. Lo riporta Sky News. Il ministero della Difesa turco ha riferito che le difese aeree dell’Alleanza hanno abbattuto i missili balistici iraniani lanciati verso lo spazio aereo turco. Ankara ha affermato che parlerà con la Nato e gli altri alleati dopo l’incidente.

