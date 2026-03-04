Perseguita la ex nonostante i divieti (e il braccialetto elettronico), 46enne in carcere a Crotone

il provvedimento

CROTONE Avrebbe più volte violato il divieto di avvicinamento alla ex compagna nonostante le ripetute segnalazioni e i frequenti interventi dei carabinieri. Per questo l’autorità giudiziaria ha disposto per un 46enne di Crotone la custodia cautelare in carcere. L’ordinanza è stata eseguita dai militari della Stazione carabinieri di Crotone. Per l’uomo era stato disposto il divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico. Nonostante le prescrizioni del giudice avrebbe più volte trasgredito agli obblighi stabiliti, rendendosi responsabile di comportamenti non conformi a quanto disposto dall’autorità giudiziaria. Da qui la richiesta di aggravamento della misura.

