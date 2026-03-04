Riorganizzazione del servizio idrico: Crotone entra in Sorical

Acqua pubblica

CROTONE Il Comune di Crotone entra nella compagine societaria del Gestore Unico Regionale del Servizio Idrico Integrato Sorical S.p.A. «In attuazione della normativa regionale (L.R. 15/2007 e successive modifiche), – rende noto un comunicato – è stato formalizzato il passaggio di quote societarie che vede l’ingresso del Comune di Crotone all’interno della compagine sociale della Società Risorse Idriche Calabresi S.p.A. (So.Ri.Cal. S.p.A.). L’operazione, sancita dal contratto di cessione firmato tra l’amministratore unico di Sorical, Cataldo Calabretta, e l’assessore al Bilancio del Comune di Crotone, Antonio Francesco Scandale, segna un passo decisivo verso la gestione pubblica e partecipata del servizio idrico integrato in Calabria». Il trasferimento delle azioni avviene senza alcun onere finanziario per le casse comunali. Al Comune di Crotone sono state cedute 170.126 azioni ordinarie del valore nominale di un euro ciascuna; la partecipazione acquisita corrisponde all’1,2696% del capitale sociale di Sorical; l’assegnazione – sifa rilevare – è stata determinata in base al peso percentuale della popolazione residente nel Comune di Crotone rispetto al totale regionale (pari al 3,174%), secondo i criteri stabiliti dall’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (Arrical). Il percorso di riorganizzazione, che ha già visto il ritorno di Sorical sotto il pieno controllo pubblico, prosegue con l’apertura del capitale sociale agli Enti Locali fino a un massimo del 40% del Capitale Sociale. Questa sinergia – continua il comunicato – permette ai territori di partecipare direttamente alle scelte strategiche del gestore unico regionale, garantendo una governance più vicina alle esigenze dei cittadini. L’atto è stato perfezionato a seguito delle delibere dei rispettivi organi competenti: l’assemblea dei soci Sorical dell’8 settembre 2025 e la Giunta comunale di Crotone del 19 settembre 2025».

