La madre del piccolo Domenico: «Ci sta abbracciando tutti»

i funerali

Si sono celebrati oggi pomeriggio a Nola i funerali del piccolo Domenico, il bambino morto dopo il trapianto al cuore, alla presenza della Premier Giorgia Meloni, del presidente della Regione e delle istituzioni locali. A celebrare le esequie è stato il vescovo di Nola Francesco Marino alla presenza del cardinale Mimmo Battaglia. «Se oggi si è mossa tutta questa folla è solo grazie a Domenico, al suo sorriso, ai suoi occhioni, alla sua dolcezza. Sono certa che ci sta abbracciando tutti. Spero che questo non sia l’ultimo giorno che pensiamo a Domenico, che tutti possiamo tenerlo in un angolo del nostro cuore. Ti amo cuore di mamma» ha detto la mamma Patrizia Mercolino, parlando ai fedeli presenti nella cattedrale di Nola al termine dei funerali del figlio. La madre ha ringraziato le autorità presenti, in particolare «la presidente del Consiglio, il presidente della Regione, tutti i sindaci, il vescovo Marino e il cardinale Battaglia».

