Ultimo aggiornamento alle 15:40
Carrarese-Catanzaro, contestato il designatore arbitrale Gianluca Rocchi

Rocchi è stato poi scortato fuori dallo stadio dalle forze dell’ordine in sicurezza

Pubblicato il: 05/03/2026 – 15:19
CATANZARO Attimi di tensione ieri sera allo stadio Dei Marmi di Carrara (Massa Carrara) al termine dell’incontro tra Carrarese e Catanzaro. L’assegnazione di un rigore al Catanzaro nei minuti di recupero, molto contestato, ha scatenato l’ira del pubblico di casa. A subire maggiormente le conseguenze delle furia del tifo è stato il designatore arbitrale Gianluca Rocchi (nella foto in copertina di Aia Figc), presente in tribuna. Al fischio finale Rocchi è stato pesantemente insultato, aggredito verbalmente da alcuni tifosi in tribuna, senza però che sia avvenuto un contatto fisico. Rocchi è stato poi scortato fuori dallo stadio dalle forze dell’ordine in sicurezza. 

