Crisi in Medio Oriente, incontro di Mattarella con Meloni e Crosetto

la crisi internazionale

ROMA Prima Guido Crosetto, poi Giorgia Meloni. Nell’arco di un’ora il ministro della Difesa e la premier salgono al Quirinale da Sergio Mattarella: due incontri a quattr’occhi, sugli scenari e le scelte del governo in una situazione di crisi internazionale delicata. “Grave” la definiscono in ambienti del Colle, “il momento più difficile degli ultimi decenni”, il pensiero dell’esecutivo. Il tutto avviene in serata, poco dopo il primo contatto diretto tra il governo e Washington dall’inizio del conflitto in Iran, una telefonata fra il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il segretario di Stato Marco Rubio. Quanto basta a scatenare una ridda di ipotesi sul via libera all’uso delle basi in territorio italiano anche se, assicurano fonti di governo, la richiesta non è stata formulata dagli Usa. Sullo sfondo gli aiuti militari richiesti a Roma dai Paesi del Golfo. Meloni parlerà alle 8.15 in radio, su Rtl 102.5, anche di referendum, tema che – è il timore diffuso nel centrodestra – rischia di essere offuscato dalle notizie sulla guerra.

Poi alla Camera (alle 10) e in Senato (alle 16) si presenteranno Tajani e Crosetto, per comunicazioni in base alle quali il governo riceverà un mandato parlamentare per avere l’agibilità necessaria ad affrontare i prossimi sviluppi della crisi. Gli scenari preoccupano non poco l’esecutivo: si teme un allargamento della crisi, soprattutto dopo il missile balistico lanciato da Teheran verso un alleato Nato come la Turchia.

Sono “giorni difficili”, ammette Meloni aprendo nel tardo pomeriggio il suo intervento a un convegno sul lavoro in Africa nella sede di Bankitalia. Poco dopo la premier riceve a Palazzo Chigi il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Abdullah bin Zayed Al Nahyan: un appuntamento programmato da prima che esplodesse la nuova guerra del Golfo, che negli ultimi giorni era considerato in bilico, per un’agenda in balia del rapido evolversi degli eventi, e a cui alla fine è stato dato un basso profilo mediatico, senza comunicazioni ufficiali. Meno di un’ora di incontro, prima di salire al Colle. Lei e Crosetto vanno separati.

Il ministro a definire il quadro tecnico attuale, i possibili scenari e i rischi per l’Europa. Nessun accenno si sarebbe fatto rispetto alle polemiche che hanno investito Crosetto per la sua presenza a Dubai mentre esplodeva il conflitto. La premier, in un faccia a faccia di oltre mezz’ora, invece delinea le valutazioni del governo, anche sulla richiesta di aiuti arrivata da Emirati, Qatar e Kuwait, colpiti dalla reazione militare dell’Iran all’offensiva di Usa e Israele.

È uno dei temi su cui si è concentrato il nuovo vertice di governo convocato in mattinata da Meloni, con i vicepremier Tajani e Matteo Salvini, Crosetto, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, e i vertici dell’Intelligence. “Quanti fronti aperti possiamo avere senza che saltino i bilanci di famiglie e imprese?”, la domanda lanciata dal vicepremier leghista, che auspica la fine delle sanzioni alla Russia e l’accantonamento del Green Deal.

Nel confronto a Palazzo Chigi cui si sarebbe fatto anche il punto sulle basi militari Usa come Camp Darby e Aviano, su cui servirebbe un’autorizzazione per il sorvolo del territorio italiano prima di azioni di guerra, quelle a gestione comune e quelle Nato sulla penisola. Le scorte di missili balistici iraniani (considerate in fase di assottigliamento), i rischi di terrorismo, gli impatti economici del conflitto sono tra i temi affrontati nelle riunioni di governo. Riflessioni in cui sarebbero entrate anche le evoluzioni di politica interna americana dopo la vittoria del dem James Talarico in Texas.

Sugli aiuti ai Paesi del Golfo dovrebbe focalizzarsi in particolare la risoluzione di maggioranza, delineata dagli uffici del ministero della Difesa, a sentire fonti parlamentari. Il voto garantirà al governo l’agibilità politica per affrontare le prossime delicate scelte, a partire dalle forniture militari ai Paesi del Golfo (sistemi anti-droni, munizioni, ed eventualmente un Samp-T), senza la necessità di un decreto legge ad hoc, ma previa informativa al Copasir. Pd, M5s e Avs lavorano per una risoluzione unitaria delle opposizioni. E intanto Avs annuncia un’interrogazione per “sapere dal governo se venga confermata la notizia riguardo all’utilizzo delle basi di Sigonella e Aviano in questi giorni da velivoli diretti per azioni nell’area del Golfo e dell’Iran”. (Ansa)