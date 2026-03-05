Skip to main content

la guerra in medio oriente

«Massimo livello di protezione aerea, può succedere di tutto»

Il ministro della Difesa Crosetto dopo quanto accaduto in Turchia e a Cipro

Pubblicato il: 05/03/2026 – 10:59
ROMA “Visto che quello che è successo in Turchia ed è successo a Cipro ho dato mandato al capo di Stato maggiore della Difesa di innalzare al massimo il livello di protezione della difesa aerea e anti balistica nazionale in coordinamento con gli alleati e con la Nato. Di fronte a una reazione sconsiderata possiamo aspettarci di tutto e tutto può essere aspettato”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nelle comunicazioni alla Camera sulla guerra in Iran. (Ansa)

