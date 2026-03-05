Provincia di Cosenza, Caruso: «Bene i fondi per Caloveto, ma le istituzioni non rappresentano strumenti elettorali»

l’affondo

COSENZA «Prendo atto dell’importanza dell’intervento annunciato per la messa in sicurezza della strada Liboia–Fiumarella, un’infrastruttura certamente utile alle attività agricole e produttive di quell’area. Ogni investimento che migliora la viabilità rurale e sostiene il lavoro degli imprenditori agricoli rappresenta un fatto positivo per i territori e per l’economia locale». E’ quanto afferma il sindaco Franz Caruso, candidato alla presidenza della Provincia di Cosenza con riferimento all’annuncio del finanziamento destinato alla strada interpoderale Liboia–Fiumarella nel territorio di Caloveto.

«Non può, tuttavia – prosegue Franz Caruso – passare inosservata la tempistica con cui questo annuncio arriva, a ridosso delle prossime elezioni per la Provincia di Cosenza, nelle quali il candidato sostenuto dall’assessore regionale Gianluca Gallo risulta contrapposto alla mia candidatura. Proprio per questo ritengo necessario ribadire un principio che dovrebbe essere patrimonio comune di tutte le istituzioni: l’azione amministrativa deve essere sempre lineare, sobria e rispettosa dei cittadini, senza mai tracimare nella strumentalità elettorale».

Franz Caruso sottolinea, poi, «una differenza netta di metodo politico che è essenziale e fondamentale. Da tempo denunciamo un modello di gestione della cosa pubblica che privilegia dinamiche personalistiche piuttosto che il perseguimento del bene comune. È un metodo che abbiamo visto affermarsi negli anni della guida della Provincia da parte di Rosaria Succurro e del suo entourage politico, e che oggi sembra riproporsi nella campagna elettorale che si sta portando avanti».

«Per fortuna non tutti sono uguali e c’è chi, a prescindere dall’appartenenza politica e partitica, ha a cuore la correttezza amministrativa. Non è un caso che l’attuale presidente della Provincia abbia già adottato diversi atti di revoca di provvedimenti assunti dalla precedente gestione guidata dalla presidente Succurro. Si tratta di decisioni che testimoniano come alcune scelte fossero evidentemente discutibili e segnate più da logiche di parte che da una reale visione di governo del territorio».

«La vera sicurezza, oggi, è che i sindaci non si comprano – conclude Franz Caruso lanciando un chiaro messaggio politico – I sindaci sono amministratori liberi, responsabili verso le proprie comunità e chiamati a scegliere nell’interesse dei territori e non sulla base di promesse, pressioni o operazioni di opportunità. La Provincia deve tornare ad essere la casa di tutti i comuni, non il luogo dove si consolidano filiere politiche o si costruisce mera appartenenza, peraltro correntizia».

