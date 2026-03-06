Guerra in Iran, già uccisi 200 bambini

l’mpatto devastante della guerra

ROMA L’Unicef afferma che quasi 200 bambini sono stati uccisi negli attacchi da quando, nel fine settimana, è iniziata l’escalation militare degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran. Almeno 181 persone sono state uccise in Iran, sette in Libano, tre in Israele e una in Kuwait. “Non sono i bambini a scatenare le guerre, ma pagano un prezzo inaccettabilmente alto. L’escalation militare in Medioriente ha già avuto un impatto devastante sui bambini”, ha affermato l’Unicef. (LaPresse)

