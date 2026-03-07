Scontro tra un’ambulanza e un’auto alle porte di Vibo, due feriti lievi

L’episodio

VIBO VALENTIA Scontro tra un’auto e un’ambulanza alle porte di Vibo Valentia, lungo la Strada Statale 606 che collega il comune capoluogo allo svincolo autostradale di Sant’Onofrio. Secondo una prima ricostruzione, l’ambulanza – che stava trasportando un paziente – in transito con lampeggianti accesi è arrivata allo scontro con un’altra auto, una Renault Captur, che avrebbe effettuato una manovra per immettersi nel distributore vicino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la Polizia Locale che ha effettuato i primi rilievi. Due i feriti lievi, tra cui la donna alla guida dell’auto, trasportata in ospedale.

