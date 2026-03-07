Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 13:47
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

L’episodio

Scontro tra un’ambulanza e un’auto alle porte di Vibo, due feriti lievi

Sul posto la Polizia Locale che ha effettuato i primi rilievi e i soccorsi

Pubblicato il: 07/03/2026 – 11:40
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Scontro tra un’ambulanza e un’auto alle porte di Vibo, due feriti lievi

VIBO VALENTIA Scontro tra un’auto e un’ambulanza alle porte di Vibo Valentia, lungo la Strada Statale 606 che collega il comune capoluogo allo svincolo autostradale di Sant’Onofrio. Secondo una prima ricostruzione, l’ambulanza – che stava trasportando un paziente – in transito con lampeggianti accesi è arrivata allo scontro con un’altra auto, una Renault Captur, che avrebbe effettuato una manovra per immettersi nel distributore vicino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la Polizia Locale che ha effettuato i primi rilievi. Due i feriti lievi, tra cui la donna alla guida dell’auto, trasportata in ospedale.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
due feriti vibo
incidente vibo
incidente vibo ambulanza auto
Rilevanti
Scontro tra un’ambulanza e un’auto
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
Vibo Valentia
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x