Trovato un cadavere vicino al lungomare di Scalea: avviate le indagini
Il corpo senza vita, nascosto tra la vegetazione, è stato notato da un passante che ha avvertito subito le autorità
Pubblicato il: 07/03/2026 – 20:05
Il cadavere di un uomo è stato trovato nel pomeriggio a Scalea, sull’Alto Tirreno cosentino, in una zona un po’ isolata tra il lungomare e la strada statale 18. Da quanto si è appreso, a trovarlo è stato un uomo che era andato a raccogliere asparagi. Quest’ultimo ha visto il cadavere, parzialmente nascosto dalla vegetazione, e ha avvisato le forze dell’ordine. Si tratta di un corpo in avanzato stato di decomposizione. Del caso è stato avvisato il pm di turno della Procura di Paola per accertare le cause del decesso. (Agi)
