Concorso Carabinieri, 3.081 posti per diplomati

ROMA É indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.081 allievi Carabinieri in ferma quadriennale del ruolo Appuntati e Carabinieri dell’Arma dei Carabinieri. I posti a concorso sono così ripartiti: a) 2.134, riservati ai volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo, ai sensi dell’articolo 703, del decreto legislativo n. 66 del 2010; b) 915, riservati ai cittadini italiani, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del decreto legislativo n. 66 del 2010; c) 32, di cui: – 22, tratti da volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo; – 10, tratti dai civili, in possesso dell’attestato di bilinguismo riferito a livello di competenza A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni, rilasciato dalla Provincia Autonoma di Bolzano (BZ). Le domande possono essere presentate entro il 7 aprile 2026.