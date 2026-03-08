Crotone travolgente a Trapani: poker e quinto posto

serie c

TRAPANI Il Crotone espugna il “Provinciale” senza il suo bomber principe Gomez (lasciato a riposo) con una prova di grande carattere e batte il Trapani 4-1 al termine di una gara ricca di episodi. Dopo essere andati sotto nel primo tempo, i rossoblù reagiscono con decisione ribaltando il risultato già prima dell’intervallo e chiudendo i conti nella ripresa. Per la squadra di Longo si tratta della terza vittoria nelle ultime quattro partite e, in attesa della gara di domani della Casertana contro il Catania, i calabresi salgono al quinto posto in classifica. Trapani avanti, poi la reazione rossoblù L’inizio di gara vede il Trapani partire con maggiore intraprendenza. All’11’ i granata trovano il vantaggio: Celeghin calcia dal limite con il sinistro, il pallone viene deviato in traiettoria da Benedetti e spiazza Merelli per l’1-0. Il Crotone prova a riorganizzarsi e, dopo una fase senza particolari occasioni, riesce a trovare il pareggio al 27’. Sugli sviluppi di una punizione dalla sinistra, la palla arriva sul secondo palo dove Musso si fa trovare pronto e firma l’1-1. Il gol dà fiducia agli Squali che iniziano a prendere il controllo della partita. Dopo una lunga fase di possesso palla, al 44’ arriva anche il sorpasso: la difesa del Trapani si fa sorprendere in area e Sandri ne approfitta da pochi passi per depositare in rete il pallone del 2-1. Prima dell’intervallo i padroni di casa hanno una doppia occasione per pareggiare, ma Merelli è decisivo su Stauciuc e sulla ribattuta Matos calcia alto. Nella ripresa il Crotone entra in campo con l’obiettivo di gestire il vantaggio e colpire in contropiede. L’episodio che indirizza definitivamente la gara arriva al 50’: Maggio viene atterrato in area e l’arbitro concede il calcio di rigore dopo la conferma del FVS. Dal dischetto Musso è freddo e spiazza Galeotti firmando il 3-1. Il Trapani prova a reagire e al 56’ protesta per un possibile penalty su La Sorsa, ma il direttore di gara lascia correre. Pochi minuti più tardi arriva il colpo del definitivo ko. Al 59’ Maggio sfonda sulla sinistra e serve al centro Energe che batte Galeotti per il 4-1 e completa il poker rossoblù. Nel finale Longo gestisce le energie con diversi cambi, inserendo tra gli altri Russo, Calvino, Marazzotti e Vrenna. Il Crotone continua comunque a rendersi pericoloso e all’86’ Energe sfiora la doppietta calciando alto da buona posizione. Dopo tre minuti di recupero arriva il triplice fischio che sancisce il successo dei rossoblù. Una vittoria netta e meritata che conferma il buon momento del Crotone. (redazione@corrierecal.it)

Il tabellino

TRAPANI (4-4-2): Galeotti; Morelli (8’st Perri), Pirrello, Motoc, Nicoli; La Sorsa (27’st Winkelmann), Celeghin, Marcolini, Benedetti (27’st Forte); Stauciuc (27’st Battimelli), Vazquez (20’pt Matos). A disp.: Ujkaj, Salamone, Nina, Vimercati, Ortisi, Napolitano, Aronica, Cozzoli, Quiroz, Knezovic. All.: Aronica.

CROTONE (4-3-3): Merelli; Novella, Armini, Di Pasquale (1’st Cocetta), Guerra; Meli, Vinicius (38’st Vrenna), Sandri (21’st Calvano); Energe, Musso (21’st Russo), Maggio (31’st Marazzotti). A disp.: Martino, Paciotti, Groppelli, Bruno, Zunno, Gomez, Piovanello. All.: Longo.

ARBITRO: Palmieri di Brindisi.

MARCATORI: 11’pt Benedetti (T), 26’pt e 9’st su rigore Musso (T), 44’pt Sandri (C), 14’st Energe (C) NOTE: ammoniti Di Pasquale (C), Nicoli (T), Musso (C), Forte (T).

