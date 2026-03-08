Si legge in: 1 minuto
medio oriente
Iran, colpito edificio residenziale in Arabia Saudita: 2 morti
Nell’attacco sono rimaste ferite 12 persone
Pubblicato il: 08/03/2026 – 18:29
Un attacco a un edificio residenziale in Arabia Saudita ha ucciso almeno due persone e ne ha ferite una dozzina: lo afferma l’agenzia di protezione civile, ripresa da Al Jazeera. L’attacco ha colpito un complesso nel governatorato centrale di al-Kharj, ha dichiarato l’agenzia su X.
Il portavoce della Protezione Civile saudita ha riferito che le 2 persone rimaste uccise erano di nazionalità di India e Bangladesh, mentre tutti i feriti sono residenti bangladesi. Si tratta delle prime vittime segnalate in Arabia Saudita dall’inizio della guerra sabato 28 febbraio.
