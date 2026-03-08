Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:29
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

medio oriente

Iran, colpito edificio residenziale in Arabia Saudita: 2 morti

Nell’attacco sono rimaste ferite 12 persone

Pubblicato il: 08/03/2026 – 18:29
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Iran, colpito edificio residenziale in Arabia Saudita: 2 morti

Un attacco a un edificio residenziale in Arabia Saudita ha ucciso almeno due persone e ne ha ferite una dozzina: lo afferma l’agenzia di protezione civile, ripresa da Al Jazeera. L’attacco ha colpito un complesso nel governatorato centrale di al-Kharj, ha dichiarato l’agenzia su X. 
Il portavoce della Protezione Civile saudita ha riferito che le 2 persone rimaste uccise erano di nazionalità di India e Bangladesh, mentre tutti i feriti sono residenti bangladesi. Si tratta delle prime vittime segnalate in Arabia Saudita dall’inizio della guerra sabato 28 febbraio.

Argomenti
arabia saudita
iran
missile
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x