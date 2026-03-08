Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 23:05
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

le previsioni

Maltempo nelle prossime ore al Sud: allerta gialla su tre regioni

Allerta per alcune zone di Puglia, Calabria e Sicilia

Pubblicato il: 08/03/2026 – 23:05
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Maltempo nelle prossime ore al Sud: allerta gialla su tre regioni

Il maltempo sta tornando sulle regioni meridionali e per domani, lunedì, la Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per alcune zone di Puglia, Calabria e Sicilia: Questo il dettaglio: – ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO/ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale – ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI/ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale Puglia: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria – ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO/ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale Puglia: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.

Argomenti
Allerta gialla
CALABRIA
puglia
SICILIA
Top
Categorie collegate
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x