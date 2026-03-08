Maltempo nelle prossime ore al Sud: allerta gialla su tre regioni

le previsioni

Il maltempo sta tornando sulle regioni meridionali e per domani, lunedì, la Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per alcune zone di Puglia, Calabria e Sicilia: Questo il dettaglio: – ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO/ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale – ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI/ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale Puglia: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria – ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO/ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale Puglia: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria.