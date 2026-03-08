Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:53
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

prima rilevazione

Provinciali a Cosenza, alle 12 ha votato il 43,79% degli aventi diritto

Un dato che testimonia la partecipazione degli amministratori locali a questo importante appuntamento democratico

Pubblicato il: 08/03/2026 – 12:53
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Provinciali a Cosenza, alle 12 ha votato il 43,79% degli aventi diritto

COSENZA Elezioni del Presidente e del Consiglio Provinciale di Cosenza, oggi il voto fino alle 20. Alle ore 12:00 ha votato il 43,79% degli aventi diritto al voto, pari a 1.740 elettori. Un dato che testimonia la partecipazione degli amministratori locali a questo importante appuntamento democratico per il futuro della Provincia. (redazione@corrierecal.it)

Argomenti
affluenza provinciali
biagio faragalli
Cosenza
Franz Caruso
Importanti
PROVINCIA DI COSENZA
PROVINCIALI COSENZA
Categorie collegate
Cosenza
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x