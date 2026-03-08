Si legge in: 1 minuto
prima rilevazione
Provinciali a Cosenza, alle 12 ha votato il 43,79% degli aventi diritto
Un dato che testimonia la partecipazione degli amministratori locali a questo importante appuntamento democratico
Pubblicato il: 08/03/2026 – 12:53
COSENZA Elezioni del Presidente e del Consiglio Provinciale di Cosenza, oggi il voto fino alle 20. Alle ore 12:00 ha votato il 43,79% degli aventi diritto al voto, pari a 1.740 elettori. Un dato che testimonia la partecipazione degli amministratori locali a questo importante appuntamento democratico per il futuro della Provincia. (redazione@corrierecal.it)
