Scalea, 40enne trovato morto in una pineta: probabile suicidio

le indagini

SCALEA È quella del gesto volontario l’ipotesi principale per la Procura della Repubblica di Paola che indaga sulla morte di un uomo di circa 40 anni trovato cadavere nel tardo pomeriggio di ieri in una pineta prossima al mare a Scalea, sul Tirreno cosentino. L’uomo, sembra di nazionalità moldava, è stato trovato privo di vita nella cosiddetta area Frangivento, una vasta area alberata tra la spiaggia e la strada statale 18, da un passante. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, lasciando pensare che si trovasse lì già da diversi giorni. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale compagnia, il pm di turno e il medico legale. Dai primi accertamenti svolti sul cadavere sono emersi elementi che lasciano propendere per il suicidio tramite impiccagione. Al momento non è stato chiarito se l’uomo fosse residente a Scalea o provenisse da fuori. L’area nella quale il suo corpo è stato trovato è scarsamente frequentata oltre che poco illuminata, nonostante si trovi non molto distante dal centro abitato di Scalea. (redazione@corrierecal.it)

