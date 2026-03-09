Biagio Faragalli proclamato Presidente della Provincia di Cosenza

la cerimonia

COSENZA È stato proclamato questa mattina, presso l’Ufficio di Presidenza dell’Ente, il nuovo presidente della Provincia di Cosenza. Biagio Antonio Faragalli, sindaco di Montalto Uffugo, del centrodestra, ha ottenuto 46.123 voti ponderati, superando il candidato concorrente del centrosinistra Franz Caruso, sindaco di Cosenza, che ha riportato 44.753 voti ponderati. «Accolgo questo risultato – ha detto il neo-presidente dopo la proclamazione – con grande senso di responsabilità e con profonda gratitudine verso tutti coloro che hanno riposto fiducia nel mio progetto amministrativo. Sarò il presidente di tutti i territori della provincia, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’ente provinciale e di lavorare in piena sinergia con i Comuni e con le istituzioni locali. Le sfide che abbiamo davanti – ha proseguito – richiedono spirito di collaborazione, concretezza e visione. Il mio impegno sarà quello di garantire ascolto, efficienza amministrativa e attenzione alle esigenze delle comunità, affinché la Provincia possa svolgere pienamente il proprio ruolo di coordinamento e sviluppo del territorio. Da oggi – ha concluso Faragalli – iniziamo una nuova fase, improntata al dialogo e alla responsabilità. Lavoreremo con determinazione per valorizzare le potenzialità della nostra provincia e per offrire risposte concrete ai cittadini».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato