Provinciali Cosenza, il centrosinistra non ha visto arrivare Faragalli

L’ANALISI

COSENZA Inaspettato ma non impossibile, come Milan-Inter. Negli stessi minuti in cui si cristallizza il risultato definitivo del derby della Madonnina – nella domenica in cui si celebra la donna – arriva quello della sfida Montalto-Cosenza per il governo della Provincia: 1-0. Faragalli batte Caruso, l’ente di piazza XV Marzo resta saldamente in mano al centrodestra e si aprono nuovi scenari nei due schieramenti e nei rapporti di forza nell’area urbana.

Il derby della valle del Crati sorride di misura alla coalizione che – paradossalmente – non governa il capoluogo e i due centri più popolosi del Cosentino (Rende e Corigliano-Rossano) e incorona la città di Leoncavallo a traino dell’area vasta.

Nei crocicchi in piazza e nelle chat di whatsapp era notorio che per Franz Caruso l’obiettivo fosse di 25 voti a Cosenza e 14 sia a Rende che a Corigliano-Rossano (a Palazzo dei Bruzi i “no” certi erano quelli di Alimena e Costanzo ma il sindaco era certo dei 22 voti del bilancio e addirittura si favoleggiava di 3 franchi tiratori nel centrodestra), poi le cose sono andate diversamente e in attesa del responso delle urne di sicuro c’era soltanto che il bel tempo ha remato contro Franz Caruso: condizioni meteo avverse avrebbero bloccato negli anfratti più remoti della provincia dei 155 Comuni sindaci e consiglieri che invece hanno raggiunto Cosenza.

Per il “campo largo” si aprirà già da stamattina un momento di riflessione in vista delle amministrative 2027 a Cosenza: sul tavolo la tenuta della maggioranza del sindaco Franz Caruso, che nell’annunciare la sua volontà di candidarsi a presidente della Provincia aveva anche comunicato l’intenzione di correre di nuovo per la fascia tricolore.

E Faragalli? Ha lavorato in silenzio ma in una comfort zone che vantava pezzi da 90 come Angelo Brutto, il consigliere regionale di FdI che col suo staff ha operato nei centri (sulla carta) minori delle due coste. I numeri gli danno ragione.

Il resto è noto. Un’ultima notazione: l’abbraccio tra i due contendenti a spoglio concluso è un’immagine che riconcilia con la Politica con la maiuscola. (euf)

LEGGI ANCHE

Faragalli: «È la vittoria del centrodestra unito, ho pensato solo a lavorare»

https://www.corrieredellacalabria.it/2026/03/08/provincia-di-cosenza-faragalli-e-la-vittoria-del-centrodestra-unito-ho-pensato-solo-a-lavorare/

Occhiuto: «L’elezione di Faragalli vittoria della squadra di centrodestra»

https://www.corrieredellacalabria.it/2026/03/08/provinciali-cosenza-occhiuto-lelezione-di-faragalli-vittoria-della-squadra-di-centrodestra/

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato