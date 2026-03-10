“Blu, il colore della felicità” arriva all’Auditorium di Filadelfia

lo spettacolo

FILADELFIA Un grande viaggio alla scoperta del segreto più segreto di sempre: come essere felici, indagando su come la felicità può essere a portata di tutti. Arriva sul palco dell’Auditorium di Filadelfia, domenica 15 marzo alle 17:00, “Blu, il colore della felicità”, di e con Silvia Lemmi e Francesco Cortoni, testo e regia di Francesco Cortoni, per una produzione Pilar Ternera. Lo spettacolo rientra nella stagione teatrale “Lo sguardo oltre”, a cura di Dracma – Centro di Produzione Teatrale, sotto la direzione artistica di Andrea Naso.

“Blu, il colore della felicità” esplora il tema attraverso la storia di Felice – o Alberto/Alberta – e il suo legame con il colore blu. «Il viaggio del protagonista ci invita a scoprire che la felicità può essere trovata nelle piccole cose, come il vento che ci accarezza o un sogno che ci accompagna. Alla fine, il messaggio è che tutti siamo artefici della nostra felicità e che ognuno può scrivere la propria storia, qualunque nome porti» si legge tra le note di regia.

Nello spettacolo, il vento è simbolo di cambiamento: può essere leggero o forte, proprio come le emozioni, e ci può trasportare in posti nuovi o portarci indietro, ma è sempre in movimento, proprio come la felicità.



Piccole magie – di cui solo il teatro è capace – svelate in diretta, performance con grandi salti, piccoli bisbigli e immagini oniriche e poetiche saranno al centro dello spettacolo: un’indagine sulla felicità e su come essa possa essere sempre lì a portata di mano, per tutti, e di come il sentiero per raggiungerla sia personale e unico, e diverso per ognuno di noi.

“Non esiste una felicità uguale per tutti, e questo rende ognuno speciale”, è il messaggio di “Blu”, penultima rappresentazione prima della chiusura di “A Teatro in Famiglia”, sei appuntamenti domenicali all’interno di “Lo sguardo oltre”, dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie, che da novembre, tra fantasia, stupore, fiabe, e riscritture di classici, rappresentano un’alternativa ai soliti modi di passare le domeniche pomeriggio.

“A Teatro in famiglia” è a cura di Dracma, con il sostegno del MIC – Ministero della Cultura, della Regione Calabria e del Comune di Filadelfia. Una programmazione che riconosce il teatro come luogo d’incontro tra bambini e bambine, e la propria famiglia, per vivere insieme un’esperienza avvicinando al teatro le giovani generazioni.

