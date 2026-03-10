Skip to main content

giudice sportivo

Cosenza calcio, Caporale squalificato per una giornata

Un turno di stop per il difensore rossoblù dopo la gara contro il Team Altamura

Pubblicato il: 10/03/2026 – 20:58
Cosenza calcio, Caporale squalificato per una giornata

ROMA Rese note le decisioni del Giudice sportivo al termine della 31esima giornata del campionato di serie C, girone C. Squalificati per una giornata: Capomaggio, Golemic e Anastasio (Salernitana), De Rosa (Giugliano), Caporale (Cosenza), Ronco (Monopoli). Ammenda di 300 euro a Catania e Cavese, 200 euro a Benevento e Team Altamura.

