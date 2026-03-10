Cosenza calcio, Caporale squalificato per una giornata

giudice sportivo

ROMA Rese note le decisioni del Giudice sportivo al termine della 31esima giornata del campionato di serie C, girone C. Squalificati per una giornata: Capomaggio, Golemic e Anastasio (Salernitana), De Rosa (Giugliano), Caporale (Cosenza), Ronco (Monopoli). Ammenda di 300 euro a Catania e Cavese, 200 euro a Benevento e Team Altamura.

