Cosenza calcio, Caporale squalificato per una giornata
Un turno di stop per il difensore rossoblù dopo la gara contro il Team Altamura
Pubblicato il: 10/03/2026 – 20:58
ROMA Rese note le decisioni del Giudice sportivo al termine della 31esima giornata del campionato di serie C, girone C. Squalificati per una giornata: Capomaggio, Golemic e Anastasio (Salernitana), De Rosa (Giugliano), Caporale (Cosenza), Ronco (Monopoli). Ammenda di 300 euro a Catania e Cavese, 200 euro a Benevento e Team Altamura.
