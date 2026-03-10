Petrolmafie, la sentenza d’Appello: assolto Solano, pena rideterminata per i fratelli D’Amico – NOMI

il processo

CATANZARO La Corte d’Appello di Catanzaro ha emesso stamattina la sentenza nel processo Petrolmafie, scaturito dall’inchiesta che ha fatto emergere gli interesse della ‘ndrangheta vibonese nel settore dagli idrocarburi. La Corte composta dalla presidente Roberta Carotenuto con Giovanna Mastroianni e Carmela Tedesco ha rideterminato numerose condanne derivanti dalla sentenza di primo grado emessa dal tribunale di Vibo Valentia a dicembre 2023. Tra gli imputati anche l’ex presidente della Provincia e sindaco di Stefanaconi Salvatore Solano, la cui amministrazione comunale è stata sciolta per mafia. I giudici d’appello hanno però assolto Solano, a fronte di una condanna a 1 anno con pena sospesa in primo grado, mentre la Procura ne aveva chiesto la condanna a 8 anni di carcere. Pena rideterminata anche per i cugini di Solano, i fratelli Antonio e Giuseppe D’Amico condannati rispettivamente a 15 anni (18 anni e 10 mesi in primo grado) e 16 anni (30 anni in primo grado). Condannato a 10 anni l’ex consigliere comunale di Vibo Valentia Francescantonio Tedesco. Tra le accuse, a vario titolo, associazione mafiosa, estorsione e riciclaggio. Entro 90 giorni verranno depositate le motivazioni della sentenza.

La sentenza

Anna Bettozzi, 4 anni e 2 mesi Felice D’Agostino, 3 anni e 9 mesi (6 anni e 1 mese in primo grado) Antonio D’Amico, 15 anni (18 anni e 10 mesi) Giuseppe D’Amico, 16 anni (30 anni) Virginia Di Cesare, 3 anni e 9 mesi (4 anni e 7 mesi) Carmelo Fabretti, assolto (2 anni e 2 mesi) Giuseppe Fasulo, 3 anni e 3 mesi (5 anni) Sebastiano Foti, 1 anni e 10 mesi (4 anni e 5 mesi) Salvino Frazzetto, non doversi procedere Cesare Nicola Limardo, assolto (3 anni) Paolo Lipari 1 anno e 8 mesi (3 anni e 3 mesi) Silvana Mancuso, 11 anni (12 anni e 2 mesi) Francesco Monteleone, 2 anni (2 anni e 6 mesi) Nazzareno Matina, 1 anno e 8 mesi (2 anni e 10 mesi) Petkov Petyo Zhelev, 1 anno e 8 mesi (2 anni e 10 mesi) Antonio Prenesti, 12 anni e 6 mesi (15 anni) Giuseppe Ruccella, 10 anni e 6 mesi (12 anni 1 mese) Emanuela Scevola, non doversi procedere Salvatore Solano, assolto (1 anno) Francescantonio Tedesco, 10 anni (10 anni e 1 mese) Giuseppe Terranova, 10 anni (12 anni e 9 mesi) Roberto Trovato, 1 anno e 6 mesi (4 anni)

I giudici hanno poi confermato la sentenza per Benedetto Avvinto (3 anni e 5 mesi), Francesco D’Angelo (10 anni), Gennaro Gravino (3 anni e 10 mesi), Ernesto Tortora (2 anni e 4 mesi) e Rosamaria Pugliese (7 anni e 3 mesi). (redazione@corrierecal.it)

