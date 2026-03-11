Carburanti, Crotone tra le province più care d’Italia

l’allarme

ROMA «I prezzi sono risultati piuttosto allineati fra i vari capoluoghi italiani; anche all’interno del territorio di ogni provincia, in generale, non ci sono grandi differenze di prezzo tra distributori (a parte i casi di prezzi che possono andare anche oltre i 2,20 euro al litro di carburante). E questo ci dice, da un lato, che i prezzi oltre i due euro al litro non sono così diffusi (almeno non ancora, al 5 marzo), ma dall’altro ci mostra anche che non è facile al momento trovare grandi opportunità di risparmio cambiando benzinaio», aggiunge Altroconsumo. Le tre province con i prezzi più elevati per la benzina sono risultate Crotone (prezzo medio: 1,791 euro al litro), seguita da Palermo e Nuoro (rispettivamente 1,768 euro/l e 1,769 euro/l). Le tre province con i prezzi della benzina più economici sono Teramo (1,701 euro/l), Asti (1,703 euro/l) e Cagliari (1,705 euro/l). Per il gasolio, la provincia più cara è di nuovo Crotone (1,882 euro/l), seguita dai due capoluoghi del Nord-est Bolzano (1,875 euro/l) e Trieste (1,871 euro/l). La provincia più economica invece risulta Catania (1,784 euro/l), seguita da Teramo e Siracusa, con un costo medio pari a 1,794 euro/l.

