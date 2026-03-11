Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 8:32
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il femminicidio

Donna uccisa a Messina con decine di coltellate

Fermato l’ex compagno della vittima

Pubblicato il: 11/03/2026 – 7:34
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Donna uccisa a Messina con decine di coltellate

Una donna, Daniela Zinnanti, 50 anni compiuti a luglio, è stata uccisa con decine di coltellate ieri sera nella sua abitazione in via Lombardia, nel quartiere Lombardo a Messina. La polizia ha fermato un uomo, Santino Bonfiglio, 67 anni, ex compagno della vittima che interrogato avrebbe confessato ed è stato portato in carcere.  (Ansa)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
cronaca siciliana
daniela zinnanti
donna uccisa
femminicidio messina
fermato ex compagno
omicidio
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x