il femminicidio
Donna uccisa a Messina con decine di coltellate
Fermato l’ex compagno della vittima
Pubblicato il: 11/03/2026 – 7:34
Una donna, Daniela Zinnanti, 50 anni compiuti a luglio, è stata uccisa con decine di coltellate ieri sera nella sua abitazione in via Lombardia, nel quartiere Lombardo a Messina. La polizia ha fermato un uomo, Santino Bonfiglio, 67 anni, ex compagno della vittima che interrogato avrebbe confessato ed è stato portato in carcere. (Ansa)
