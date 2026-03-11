Provinciali Cosenza, Silvio Cascardo eletto consigliere. «È la vittoria dei piccoli comuni e del lavoro di squadra»

la nota

COSENZA Silvio Cascardo approda in Consiglio Provinciale. Il risultato ottenuto si inserisce nella scia dell’affermazione politica di Biagio Faragalli, confermando come la coesione territoriale e una strategia condivisa siano state la chiave di volta di questa tornata elettorale.

In un sistema di voto ponderato che spesso premia i rappresentanti dei grandi centri urbani, l’elezione di Cascardo assume una valenza politica particolare. È lo stesso neo-consigliere a sottolineare la portata di questo traguardo: “È noto come il meccanismo delle provinciali dia ampie opportunità ai consiglieri delle grandi città, lasciando poco spazio ai rappresentanti dei piccoli borghi. Per questa ragione la mia nomina ha un significato maggiore: oggi i piccoli centri hanno finalmente una voce forte nell’ente di Piazza XV Marzo”.

Il successo di Cascardo è il frutto di un’azione capillare sul territorio, condotta con il supporto decisivo dell’Onorevole Pierluigi Caputo, figura chiave che ha seguito passo dopo passo ogni fase della campagna elettorale.

“Un grazie doveroso va all’Onorevole Caputo,” prosegue Cascardo. “Mi ha accompagnato e sostenuto con costanza, percorrendo insieme a me chilometri dalla montagna fino al mare per ascoltare ogni realtà locale. Solo attraverso questo straordinario lavoro di squadra è stato possibile raggiungere un obiettivo così ambizioso. I numeri parlano chiaro: siamo riusciti a dare voce e rappresentanza nella fascia azzurra (comuni fino a 3 mila abitanti) e nella fascia grigia (comuni dai 5 ai 10 mila abitanti), dando dignità elettorale a territori spesso trascurati”.

Con l’insediamento di Silvio Cascardo, il Consiglio Provinciale si arricchisce di una figura determinata a porre al centro dell’agenda politica le necessità delle comunità minori, garantendo che lo sviluppo della provincia non lasci indietro nessuno, dai centri costieri alle aree montane.