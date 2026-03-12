Si legge in: 1 minuto
l’ntervento
Il presidente Occhiuto: «Ignobile rubare farmaci oncologici, bene l’operazione dei carabinieri»
Plauso all’operazione dell’Arma contro il maxi furto all’ospedale di Melito Porto Salvo
Pubblicato il: 12/03/2026 – 9:52
CATANZARO “Rubare farmaci oncologici destinati ai malati di cancro è un gesto ignobile.
È vergognoso quanto accaduto all’ospedale Tiberio Evoli di Melito Porto Salvo. Ringrazio l’Arma dei Carabinieri e la Procura di Reggio Calabria per aver smantellato questa banda di criminali senza scrupoli”. Lo scrive su X Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.
