Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 9:52
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’ntervento

Il presidente Occhiuto: «Ignobile rubare farmaci oncologici, bene l’operazione dei carabinieri»

Plauso all’operazione dell’Arma contro il maxi furto all’ospedale di Melito Porto Salvo

Pubblicato il: 12/03/2026 – 9:52
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Il presidente Occhiuto: «Ignobile rubare farmaci oncologici, bene l’operazione dei carabinieri»

CATANZARO “Rubare farmaci oncologici destinati ai malati di cancro è un gesto ignobile.
È vergognoso quanto accaduto all’ospedale Tiberio Evoli di Melito Porto Salvo. Ringrazio l’Arma dei Carabinieri e la Procura di Reggio Calabria per aver smantellato questa banda di criminali senza scrupoli”. Lo scrive su X Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
carabinieri
furto farmaci
Importanti
Melito Porto Salvo
OCCHIUTO
occhuto
Regione Calabria
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x