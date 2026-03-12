Skip to main content

l’allarme

Iran, si rischia una chiusura prolungata dello Stretto di Hormuz

La prospettiva soffocherebbe le esportazioni dalla più importante rotta di trasporto energetico del mondo

Pubblicato il: 12/03/2026 – 8:15
ROMA L’intensificarsi degli attacchi iraniani e la decisione del governo statunitense di sospendere le scorte militari per le petroliere che attraversano lo Stretto di Hormuz stanno sollevando la prospettiva di una chiusura prolungata che soffocherebbe le esportazioni attraverso la più importante rotta di trasporto energetico del mondo. Lo riporta il Wall Street Journal. (Agi)

