La processionaria “invade” il lungomare di Crotone: i cittadini chiedono interventi urgenti

il caso

CROTONE «Negli ultimi giorni diversi residenti e frequentatori del lungomare cittadino hanno segnalato la presenza di numerosi nidi di processionaria sugli alberi presenti lungo Viale Gramsci e Viale Magna Grecia.Si tratta di un fenomeno che, con l’arrivo della primavera, può diventare particolarmente pericoloso non solo per le piante ma anche per gli animali domestici e, in alcuni casi, per le persone». Lo riferisce una nota. «La processionaria del pino – prosegue la nota – è infatti nota per i suoi peli urticanti, che possono provocare gravi reazioni nei cani, specialmente se entrano in contatto con il muso o la lingua durante una passeggiata. Ogni anno veterinari e proprietari di animali ricordano quanto possa essere rischioso questo insetto, soprattutto nelle aree molto frequentate. Diversi i nidi ben visibili sui rami dei pini del lungomare, segno che la presenza dell’insetto è ormai diffusa. Per questo motivo si chiede un monitoraggio e un intervento tempestivo da parte delle autorità competenti, al fine di evitare rischi e garantire la sicurezza di chi frequenta quotidianamente la zona. Il lungomare rappresenta uno dei luoghi più frequentati della città: famiglie, bambini, sportivi e molti proprietari di cani lo attraversano ogni giorno. Proprio per questo motivo sarebbe importante intervenire con azioni di prevenzione e rimozione dei nidi, oltre a una corretta informazione ai cittadini».

